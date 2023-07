Neymar envolvido em confusão em concerto de pagode no Brasil

A carregar o vídeo ...

Neymar Jr. continua a somar polémicas durante as férias no Brasil. O craque brasileiro marcou presença no 'Tardezinha', concerto de pagode do artista Thiaguinho, realizado no Rio de Janeiro, e acabou por ver imagens suas a circular nas redes sociais. Uma das filmagens mostra o extremo do PSG a falar com um homem depois de lhe colocar a mão na parte de trás do pescoço. Segundos depois, os dois são separados pelos seguranças do jogador. Segundo o 'Globo', que cita fonte da organização do evento e a equipa de comunicação do jogador, o tumulto deu-se devido ao assédio que o jogador sofreu quando tentou caminhar entre a área VIP do evento e uma zona mais perto do palco, onde estavam alguns fãs de Neymar. Ainda de acordo com esta fonte, um desses fãs terá tentado agarrar o boné de Neymar, provocando uma reação do craque.