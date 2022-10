A carregar o vídeo ...

No treino desta segunda-feira do PSG, Neymar fez um 'túnel' a Sergio Ramos no 'meeinho' e Mbappé não se conteve ao soltar uma gargalhada, antes de felicitar o brasileiro pelo lance. Um momento que mostra a boa disposição do plantel dos parisienses, em véspera de receber o Benfica, em jogo da 4.ª jornada da Liga dos Campeões. [Vídeo: Twitter]