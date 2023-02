Neymar foi jogar poker no dia a seguir à derrota do PSG com o Bayern Munique

A carregar o vídeo ...

Neymar foi visto a jogar poker num torneio da 'Pokerstars', em Paris, horas depois da derrota do PSG com o Bayern Munique, por, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O brasileiro, que jogou os 90 minutos na terça-feira, esteve no dia seguinte à tarde no Hyatt Regency Hotel a participar num evento do European Poker Tour. (Vídeo Pokerstars/Instagram)