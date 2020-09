Neymar furioso no Paris SG-Marselha: «Racismo não!»

A carregar o vídeo ...

Está quente, a contar para a 3.ª jornada da Liga francesa. No decorrer da partida, já com a equipa de André Villas-Boas na frente do marcador, o brasileiro Neymar dirigiu-se ao 4.º elemento da equipa de arbitragem para reportar alegados insultos racistas por parte de Álvaro González. "Racismo não!", atirou o brasileiro. Posteriormente, o extremo trocou algumas palavras com um dos adjuntos de AVB. [Vídeo: Twitter]