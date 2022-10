A carregar o vídeo ...

Lula da Silva, candidato à presidência do Brasil, negou, no podcast 'Flow', que tenha ficado chateado com Neymar por este ter mostrado apoio a Bolsonaro , mas deixou uma provocação ao extremo do PSG: "Está com medo que eu saiba o que Bolsonaro perdoou da dívida dele", atirou. (: Flow Podcast)