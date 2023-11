Neymar mostra doloroso processo de recuperação ao joelho esquerdo

A carregar o vídeo ...

A agência de comunicação de Neymar (NR Sports) desvendou um pouco do que tem sido o doloroso processo de recuperação do jogador brasileiro após ter sido submetido a uma cirurgia ao ligamento cruzado anterior e ao menisco do joelho esquerdo, lesão grave contraída ao serviço da seleção brasileira. O jogador brasileiro também partilhou as imagens no Instagram com a legenda: "tudo passa" (Vídeo: NR Sports/Youtube).