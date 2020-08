A carregar o vídeo ...

Neymar mostra dotes no humor. Durante o estágio do PSG no Algarve, antes de disputar a final 8 da Liga dos Campeões em Lisboa, o internacional brasileiro tem deliciado os fãs com algumas personagens nas stories do Instagram: a imitar Shakira, a vender ovos ou a dançar junto a um estendal de roupa, Neymar mostra-se em grande!