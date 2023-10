Neymar não quer acreditar mas vai ser mesmo aqui que o Al Hilal vai jogar

A carregar o vídeo ...

O Al Hilal volta esta terça-feira à ação, com uma visita ao reduto dos iranianos do Nassaji Mazandaran, para um jogo da Liga dos Campeões asiática que será disputada num relvado... que mais parece um pelado.



As imagens das condições do Azadi Stadium, em Teerão, viralizaram nas redes sociais e até Neymar reagiu de forma irónica ao ver o estado em que está o reduto no qual, dentro de dois dias jogará. "Isto não é possível", escreveu o avançado do Al Hilal, anexando ainda dois 'emojis' irónicos.