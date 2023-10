NFL em versão... Toy Story: a inovação nas transmissões que pode ser o futuro

A carregar o vídeo ...

Tal como recentemente a Formula 1 fez, a NFL surpreendeu este domingo ao lançar, em parceria com a Disney, uma emissão especial do jogo entre Jacksonville Jaguars e Atlanta Falcons, apenas direcionada para crianças, utilizando o ambiente do vídeojogo Toy Story. Para tal, a NFL faz uso dos chips que estão instalados nas proteções de ombros dos jogadores, permitindo desta forma rastrear os seus movimentos e replicá-lo na animação. Ainda há alguns erros, mas as imagens são absolutamente incríveis, especialmente quando se comparam com a real emissão. Ah, outro dado: o jogo real é jogado em Wembley; o animado tem como estádio... o quarto de uma criança chamada Andy.