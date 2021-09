Nike reconstruiu campo onde Cristiano Ronaldo deu os primeiros pontapés na bola

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para agradecer o gesto da Nike, a marca desportiva que o patrocina há vários anos, ao restaurar o campo no qual, na Quinta do Falcão, no Funchal, deu os primeiros pontapés na bola e onde fixou o "objetivo de ser o melhor". "Creio que é importante, qualquer que seja o teu objetivo de vida, fixar objetivos, para que tenhas algo para o qual trabalhar. Mesmo que sejam pequenos objetivos, dá-te sempre um grande foco e sentimento de realização quando lá chegas. Espero que este meu feito vos ajude a atingir a vossa grandeza", escreveu na sua publicação o avançado luso, que se tornou na quarta-feira no melhor marcador da história das seleções.