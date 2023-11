«Ninguém lhes pode tocar»: a prenda de Cristiano Ronaldo que Rashford guarda a sete chaves

A carregar o vídeo ...

Em 2018, quando Cristiano Ronaldo jogava na Juventus e Marcus Rashford no Manchester United, o avançado português decidiu surpreender o inglês com a oferta de umas sapatilhas, umas Nike Air Max 97 CRY avaliadas na altura em 150 euros. Cinco anos depois, Rashford ainda tem esse par de sapatilhas religiosamente guardado em casa e, segundo revelou o próprio... "ninguém lhes pode tocar". "Era uma das minhas referências enquanto cresci. Gosto das sapatilhas, adorava usá-las, mas se as estragasse não sei o que faria a mim mesmo. Por isso, é melhor deixá-los arrumados", atirou, numa conversa com o canal de Youtube 'Complex', na rubrica Sneaker Shopping.