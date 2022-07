No Benfica agora ou mais tarde: Futuro de Enzo Fernández decide-se esta madrugada

A carregar o vídeo ...

O River Plate joga daqui a pouco (1h30) a sua continuidade na Taça Libertadores, defrontando o Vélez Sarsfield na 2.ª mão dos 'oitavos' da prova, depois de ter sido derrotado por 1-0 no primeiro jogo. Uma partida ao qual o Benfica estará muito atento, pois uma eliminação do River fará com que Enzo Fernández, reforço das águias, venha já para a Luz. Caso contrário, o médio continuará na Argentina e poderá mesmo só ingressar nos encarnados no final do ano, caso os Millonarios cheguem até à final da competição. Alejandro Panfil, correspondente de Record em Buenos Aires, conta-lhe tudo.