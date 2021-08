Noite agitada em Eindhoven: fogo de artífício junto ao hotel do Benfica às 4 da manhã

A carregar o vídeo ...

O descanso dos jogadores do Benfica em Eindhoven foi esta noite perturbado com uma sessão de fogo de artifício no hotel às 4 da manhã. Os encarnados jogam hoje (20h00) uma cartada decisiva para a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões, na segunda mão do playoff, frente ao PSV. A equipa portuguesa venceu o primeiro jogo, na Luz, por 2-1.