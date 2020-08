Noronha Lopes a Record: «Liderança de Vieira, de um homem só e que decide com base em luzes, está esgotada»

A carregar o vídeo ...

João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, concedeu uma entrevista exclusiva a Record. O empresário, de 54 anos, aponta as falhas de Luís Filipe Vieira, aborda o regresso de Jorge Jesus e o projeto que tem para o Benfica. Uma entrevista a não perder no Record desta quarta-feira e no Record Premium. [Entrevista: Nuno Martins/Imagem: Joel Pinheiro].