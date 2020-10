Noronha Lopes volta a desafiar Vieira para um debate: «Será que ele aparece desta vez?

A carregar o vídeo ...

À margem da visita, este sábado, à Casa do Benfica em Abrantes, João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, aceitou um desafio lançado por um sócio do clube e voltou a mostrar-se disponível para debater com o Luís Filipe Vieira, que marcará também presença naquela cidade durante o dia de amanhã. Nas redes sociais, João Noronha Lopes deixou a pergunta: "Será que ele [LFV] aparece desta vez?", pode ler-se.