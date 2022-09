A carregar o vídeo ...

Em combate do Bare Knuckle FC (um evento de boxe sem luvas), a norte-americana Tai Emery derrotou este fim de semana com grande categoria, logo no primeiro assalto, a tailandesa Rung-Arun Khunchai, mas aquilo que mais deu que falar não foi tanto o KO - que até foi de grande classe -, mas sim a forma como decidiu celebrar.