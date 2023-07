Norte-americano devora 62 cachorros em dez minutos

A carregar o vídeo ...

Quantos cachorros quentes conseguiria o leitor comer no espaço de 10 minutos? Mesmo que seja uma máquina a devorar esta iguaria, dificilmente chegará perto daquilo que anualmente o norte-americano Joey Chestnut é capaz de fazer. Esta terça-feira, no habitual concurso Fourth of July Nathan’s Hot Dog, este já lendário participante em concursos de comida conseguiu parar a contagem em 62, mostrando uma vez mais estar numa classe distinta dos demais. Foi a oitava vitória seguida e a 16.ª no total neste concurso para Chestnut. Para se ter noção da diferença, o segundo colocado acabou com 48 cachorros comidos.



Já nas senhoras, venceu Miki Sudo, naquela que foi a sua nona vitória de carreira. Comeu 39 cachorros (e meio), ganhando precisamente pelo facto de ter dado mais uma dentada do que a segunda colocada Mayo Ebihara.