Marcar um golo do meio campo defensivo não é algo único na história do futebol, mas a verdade é que, sempre que acontece, merece uma pequena menção que se seja. Por isso trazemos aqui este golo de Lamar Batista, que fechou a vitória do San Antonio sobre o Oakland Roots, em jogo da USL Championship, o segundo escalão do futebol norte-americano.