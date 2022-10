A carregar o vídeo ...

Na tragédia que este sábado ensombrou o futebol indonésio já foram contabilizadas 174 vítimas mortais e pelo menos 180 feridos. Violentos confrontos semearam o caos no Kanjuruhan Stadium, mal soou o apito do árbitro no final do jogo entre o Arema e Persebaya Surabaya. Veja as novas imagens. (Vídeo Twitter)