Nova namorada de Salvio: «Não sou 'maria chuteira', estou apenas a sair com um jogador de futebol»

Sol Rinaldi,, contou num programa de televisão na Argentina que "simplesmente está a sair com um jogador de futebol" e que não é "nenhuma 'maria chuteira'". A jovem, de 27 anos, diz que estudou, que é jornalista e que tem uma empresa. Recorde-se que Sol - fanática do Boca - motivou uma cena de ciúmes de Magali Aravena, a ex-mulher do futebolista do Boca Juniors, que culminou. (Vídeo LAM)