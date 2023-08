A carregar o vídeo ...

Vlachodimos voltou a ficar fora da ficha de jogo do Benfica, desta feita para o encontro com o Gil Vicente, e nem seguiu com a equipa para o Estádio Cidade de Barcelos. A cerca de 40 minutos do apito inicial, o guarda-redes publicou este vídeo nas redes sociais, onde surge a brincar com a filha num parque infantil.