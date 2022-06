Novas imagens da confusão na Luz: Rui Costa acalmou os ânimos mas Sénica acabou por abandonar pavilhão

A carregar o vídeo ...

Record mostra-lhe novas imagens da confusão ao intervalo no Pavilhão da Luz, durante o clássico entre Benfica e FC Porto, a contar para a final do playoff do campeonato nacional de hóquei em patins. Nas imagens é possível ver Rui Costa, presidente das águias, a tentar acalmar os ânimos no momento em que Luís Sénica, presidente da Federação de Patinagem de Portugal (FPP), se levantou para sair do Pavilhão e não mais voltar. Recorde-se que o atual líder da FPP já foi treinador e campeão europeu pelo Benfica em 2013.