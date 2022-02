Novas imagens do remodelado Santiago Bernabéu: teto retrátil e anfiteatro avançam a bom ritmo

A carregar o vídeo ...

Javier Caireta, do canal de YouTube 'Nave del Madridismo', revelou novas imagens do interior do remodelado Santiago Bernabéu, onde se podem ver algumas evoluções significativas nas obras do estádio, como no teto retrátil e no anfiteatro que permitirá aos adeptos assistir aos jogos sem estarem nas bancadas. O espanhol garante até que algumas novidades podem já ser testadas no jogo da segunda mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões frente ao PSG, onde os merengues tentarão recuperar de uma desvantagem de 0-1. (Vídeo: Youtube/Nave del Madridismo)