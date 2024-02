A carregar o vídeo ...

Este novo bloco de imagens demontra bem a dimensão dos violentos confrontos entre adeptos do Famalicão e Sporting, numa zona perto do Estádio Municipal de Vila Nova de Famalicão. Entre as muitas agressões, é possível ver um homem completamente estatelado no chão. O grupo de adeptos acabou por fugir à chegada das autoridades.