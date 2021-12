Novas imagens mostram Cristiano Ronaldo irritado com adeptos do Newcastle durante aquecimento

A carregar o vídeo ...

Novas imagens do encontro entre Newcastle e Manchester United mostram Cristiano Ronaldo profundamente irritado com os sons que os adeptos dos magpies faziam sempre que algum jogador rematava à baliza durante o aquecimento antes do apito inicial. Em dado momento, o avançado dos red devils chega mesmo a dirigir-se para as bancadas, esbracejando.



Legenda do vídeo: "Cristiano Ronaldo a tapar os ouvidos em direção aos adeptos do Newcastle depois de marcar um golo horrível durante o aquecimento", pode ler-se.