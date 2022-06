Novas imagens mostram empurrões da polícia a Miguel Afonso no Sporting-Benfica em hóquei

A carregar o vídeo ...

Novas imagens, divulgadas pela CMTV, mostram empurrões de elementos de segurança a Miguel Afonso, vogal da direção do Sporting, durante o dérbi de ontem com o Benfica em hóquei em patins, no Pavilhão João Rocha. Recorde-se que o responsável pelas modalidades dos leões foi um dos dois detidos após a partida, onde a PSP identificou ainda 10 adeptos