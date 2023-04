Nove jogadores suspeitos de vender jogo: as imagens da polémica

A carregar o vídeo ...

Nove ex-jogadores do CTE Colatina, uma equipa do estado brasileiro do Espírito Santo, estão na mira da justiça desportiva desse estado, na sequência de suspeitas de que estariam envolvidos no esquema de apostas.



Em causa estão factos ocorridos no encontro da época passada com o Rio Branco, da 6.ª jornada da Copa Espírito Santo 2022, que acabou com goleada por 4-0, onde em várias situações protagonizaram lances considerados como suspeitos. Dois desses lances deram mesmo origem a dois golos do Rio Branco.



Caso sejam condenados, os jogadores podem ser multados entre 100 e 100 mil reais e igualmente suspensos entre 6 e 12 jogos.