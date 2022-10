A carregar o vídeo ...

Um novo ecrã gigante já funciona no Estádio da Luz. O vídeo mostra a nova aquisição para o recinto do Benfica a tocar o hino do clube e que poderá fazer a estreia no jogo com a Juventus, que se disputa na terça-feira, a contar para a Liga dos Campeões. [Imagens: Twitter @StunningSave]