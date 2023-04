A carregar o vídeo ...

A jornalista Maribel de Jesús mostrou esta quinta-feira, no seu canal de YouTube, como estão a decorrer as obras no 'novo' Santiago Bernabéu, numa altura em que estão a ser instaladas algumas faixas LED no interior do estádio, à volta das bancadas. (Vídeo: YouTube/Maribel de Jesús)