A carregar o vídeo ...

É já um dos momentos mais bonitos deste Mundial'2022. Depois do desempate por penáltis que ditou o adeus do Brasil, o filho de Ivan Perisic desatou a correr pelo relvado do Education City para consolar... Neymar. O gesto de Leo Perisic está a ser amplamente destacado, tal como a reação carinhosa de Neymar.