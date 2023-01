A carregar o vídeo ...

No dia em que Neno completaria 61 anos, o V. Guimarães recorda alguns momentos da vida do antigo guarda-redes com depoimentos de várias figuras do clube, que lembram a "bondade" e a "alegria" contagiante do ex-futebolista, que morreu em junho de 2021. (Vídeo YouTube V. Guimarães)