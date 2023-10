A carregar o vídeo ...

O reencontro de Rio Ferdinand e Cristiano Ronaldo em Riade, na Arábia Saudita, no âmbito do combate de Tyson Fury (boxe) e Francis Ngannou (UFC), ficou marcado pela boa disposição. Recorde-se que os dois foram companheiros de equipa aquando da primeira passagem do craque português pelo Manchester United. (Vídeo Instagram/Rio Ferdinand)