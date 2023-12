Nuno Dias: «Quem não estiver atento a Gyökeres é porque anda fora dela»

A carregar o vídeo ...

Ganha força em Inglaterra a informação de que o Arsenal colocou Viktor Gyökeres na lista de alvos a contratar no próximo verão: a informação foi, no fim de semana, veiculada pela revista 'Four Four Two', ganhando dimensão entre o dia de ontem e esta quarta-feira, com os principais portais de desporto a garantirem que Mikel Arteta, técnico dos gunners, olha para o sueco como a 'peça' perfeita para encaixar na sua ofensiva. Nuno Dias, comentador da CMTV, defende que esta situação é perfeitamente natural tendo em conta o rendimento do avançado do Sporting.