Enzo Fernández está muito inclinado a sair do Benfica já em janeiro , apurou Record. Nesta altura, Rui Costa continua a fazer tudo para convencer o jogador a ficar, mas o médio argentino está tentado com a proposta do Chelsea, que o leva a ir ganhar já quatro vezes mais, além de lhe dar a oportunidade de jogar na Premier League.