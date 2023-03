Nuno Mendes ao lado de Messi e companhia para um duelo peculiar

A carregar o vídeo ...

Nuno Mendes é uma das figuras num dos mais recentes anúncios da Hisense, no qual surgem ainda Marco Verratti, Fabián Ruiz, Lionel Messi e também o já transferido Pablo Sarabia. No clipe, que serve de promoção da mais recente televisão ULED, a nova Laser TV e um frigorifico inteligente Hisense, o defesa esquerdo português ajuda a dar corpo a um anúncio que segue o lema 'Além das Expectativas' e que termina com quatro jogadores dentro do campo.