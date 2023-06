Nuno Mendes pegou no troféu de campeão francês e levou-o até junto dos adeptos do PSG

A carregar o vídeo ...

O PSG concluiu este sábado (com uma derrota por 3-2 frente ao Clermont) a sua participação na Ligue 1 2022/23. Após o apito final do encontro, que ficou marcado também pelo facto de ser o último jogo de Lionel Messi e Sergio Ramos pela equipa da capital francesa, os jogadores festejaram a conquista do título. Nuno Mendes, um dos quatro portugueses que integram o plantel principal do PSG, pegou no troféu e levou-o até junto dos adeptos. [Vídeo: PSG]