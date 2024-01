A carregar o vídeo ...

Nuno Santos já está em Londres onde logo à noite, na Gala 'The Best', saberá se é o vencedor do prémio Puskás, com o golo que marcou ao Boavista, na época passada. O jogador do Sporting não esconde o desejo de vencer e contou o que Rúben Amorim lhe disse antes de partir para Inglaterra.