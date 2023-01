Nuri Sahin fez de 'segurança' para conter a fúria... dos próprios jogadores

A carregar o vídeo ...

Retirado do futebol desde 2021, Nuri Sahin é agora técnico da equipa da qual se despediu dos relvados (o Antalyaspor) e foi por lá que esta terça-feira, após o jogo com o Fenerbahçe de Jorge Jesus, protagonizou uma cena peculiar. Perante a fúria dos seus jogadores, o antigo médio colocou-se à frente o árbitro e tratou de afastar todos os que apareciam, procurando evitar precisamente aquilo que sucedeu: com a expulsão de um deles. A reação de Sahin ao ver o cartão... diz tudo.