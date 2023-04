Nuvem enorme de fumo preta feita por adeptos do Feyenoord interrompe jogo com o Ajax

A carregar o vídeo ...

A utilização de pirotecnia levou o árbitro a suspender por alguns segundos o arranque do Feyenoord-Ajax, da Taça da Holanda. Os adeptos da equipa da casa criaram uma nuvem de fumo enorme, que se via a quilómetros de distância, em Roterdão, e o juiz Allard Lindhout considerou não estarem reunidas as condições para o normal desenrolar do encontro.