Diomande regressou a Alvalade depois de ter estado na CAN, ao serviço da Costa do Marfim, que conquistou a prova. O central de 20 anos foi recebido em euforia pelos colegas e não se 'livrou' do túnel, como se de um reforço se tratasse. [vídeo: Sporting/X]