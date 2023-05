A carregar o vídeo ...

Nenhuma barreira travou o abraço mencionado a Pinto da Costa no final do FC Porto-Valongo (5-1) . Eurico Pinto, diretor de hóquei em patins do FC Porto, foi à tribuna presidencial festejar com o presidente dos dragões a conquista da Liga dos Campeões, onde também estava Vítor Hugo, dirigente do clube e glória da modalidade que tinha estado na última conquista da prova em 1990.