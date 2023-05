A carregar o vídeo ...

Rui Costa sagrou-se no sábado campeão nacional pela primeira vez como presidente do Benfica. Após a confirmação desse feito que chegou com o apito do árbitro para o final do jogo com o Santa Clara, o líder máximo das águias foi abraçado pela família que viu o encontro in loco na tribuna do Estádio da Luz. Um momento partilhado nas redes sociais pelo filho mais velho, Filipe Costa.