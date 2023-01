A carregar o vídeo ...

O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, e o Al Ittihad, equipa orientada por Nuno Espírito Santo, defrontaram-se esta quinta-feira nas meias-finais da Supertaça da Arábia Saudita. Antes do início do encontro, os dois portugueses cumprimentaram-se no túnel de acesso ao relvado. No final, apenas o treinador sairia com um sorriso no rosto. [Vídeo: SSC Sports]