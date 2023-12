O abraço entre Rui Costa e Schmidt no aeroporto antes da partida para a Áustria

A carregar o vídeo ...

Assim que se encontrou com Roger Schmidt no Aeroporto Humberto Delgado, esta manhã, Rui Costa fez questão de o abraçar. Já longe da confusão, numa zona onde o plantel se encontrava reunido antes de embarcar com destino à Áustria, o presidente cumprimentou o treinador alemão, bastante sorridente, depois de no sábado o ter defendido publicamente. Schmidt fez o percurso desde o autocarro até à zona onde se encontrou com Rui Costa ao lado de Lourenço Coelho, diretor-geral do clube da Luz.