Lucho González despediu-se do relvados ao serviço do Athletico Paranaense, num jogo com o Aucas, a contar para a Taça Sul-Americana, onde esteve em campo durante uns simbólicos 4 minutos. Quando foi substituído o argentino de 40 anos, que jogou no FC Porto, foi aplaudido por todos os companheiros de equipa. (Vídeo Twitter)