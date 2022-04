O adeus de Ricardinho à Seleção: jogo interrompido num minuto simbólico, adversários rendidos e um país agradecido ao Mágico

A carregar o vídeo ...

Foi precisamente ao minuto 10, carregado de simbolismo, do Portugal-Bélgica que Ricardinho disse adeus à Seleção Nacional de futsal. Em Gondomar, o jogo parou e nas bancadas surgiu uma tarja gigante com a imagem do melhor futsalista português de sempre. Ricardinho passou então a braçadeira a João Matos e todos, belgas incluídos, quiseram abraçar o craque, enquanto um vídeo passava nos ecrãs gigantes do pavilhão. Ao sair, abraçou os filhos e deu por terminada uma carreira internacional ímpar. Obrigado, Mágico!