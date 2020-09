O alegado comentário homofóbico de Neymar a Álvaro González no PSG-Marselha

A carregar o vídeo ...

A televisão espanhola 'Gol' recorreu a um perito em leitura labial para perceber quais tinham sido as palavras proferidas por Neymar e Álvaro González no incidente em que o extremo brasileiro alegou ter sido alvo de insultos racistas por parte do defesa espanhol do Marselha. Durante a repetição do lance, o referido canal espanhol afirma que o internacional canarinho proferiu - após ouvir os alegados insultos racistas - comentários homofóbicos ao defesa da equipa orientada por André Villas-Boas. [Vídeo: Twitter / Gol]