A Casa do Benfica em Coimbra é um dos locais onde os sócios do Benfica estão a votar num ambiente sereno, com tudo a decorrer dentro da normalidade. Destaque para a presença da polícia, depois de o Benfica ter pedido a presença da PSP nos locais de voto para garantir que a contagem seja feita com máxima segurança.