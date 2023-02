O aniversário era do filho de Valverde mas quem se divertiu mais foram os jogadores do Real Madrid

A carregar o vídeo ...

Fede Valverde preparou uma festa de aniversário de 'arromba' para o seu filho Benicio, que esta segunda-feira comemorou o terceiro aniversário. A festa contou com a presença de um Mickey Mouse gigante e com vários elementos do plantel do Real Madrid, entre eles Luka Modric, Thibaut Courtois, Nacho Fernández, Toni Kroos e Davide Ancelotti mas a grande dúvida que fica é a seguinte: quem se divertiu mais? Os pais ou as crianças?