O atraso-suicida a mais de 60 metros da baliza que só podia dar... no que se esperava

O momento insólito aconteceu no Wolfsberger-Ried, da 1ª Liga austríaca. O último classificado surpreendeu e foi ganhar a casa do Wolfsberger na derradeira jornada. Mas mais surpreendente só mesmo o atraso do defesa do Ried, já nos descontos, a mais de 60 metros da baliza que obrigou o guarda-redes a pensar se deveria ou não colocar as mãos à bola. O normal aconteceu por suceder: o autogolo de Gragger, que mais parecia querer rematar para a própria baliza.